60 БАЛЛОВ ЗА ПАРУ ОТВЕТОВ ПО ФИЗИКЕ!! СРОЧНО!! 1) В твердых частях тела частички делают колебения около положения равновесия. Иногда частичка делает прыжок к другому положению равновесию. Какое явление в твердых телах обусловл...

Физика

60 БАЛЛОВ ЗА ПАРУ ОТВЕТОВ ПО ФИЗИКЕ!! СРОЧНО!! 1) В твердых частях тела частички делают колебения около положения равновесия. Иногда частичка делает прыжок к другому положению равновесию. Какое явление в твердых телах обусловлено прыжками частичек? а) деформация б) диффузия и) плавление г) нагревание д) сублимация 2) Густота какой из однорідних шаров найменьшая, если V2 gt; V1 = V3 Ответы: а)1 б) 2 в) 3 г) 1 и3 д) 1 и 2 3) Что бы легко разрезать большой кусок мыла достаточно иметь: а) острый нож б) крепкую нить в) зубило и молоток г) пилку д)шило

Автор: Гость