60 БАЛЛОВ ЗА ПАРУ ОТВЕТОВ ПО ФИЗИКЕ!! СРОЧНО!! 1) В твердых частях тела частички делают колебения около положения равновесия. Иногда частичка делает прыжок к другому положению равновесию. Какое явление в твердых телах обусловл...
Физика
60 БАЛЛОВ ЗА ПАРУ ОТВЕТОВ ПО ФИЗИКЕ!! СРОЧНО!! 1) В твердых частях тела частички делают колебения около положения равновесия. Иногда частичка делает прыжок к другому положению равновесию. Какое явление в твердых телах обусловлено прыжками частичек? а) деформация б) диффузия и) плавление г) нагревание д) сублимация 2) Густота какой из однорідних шаров найменьшая, если V2 gt; V1 = V3 Ответы: а)1 б) 2 в) 3 г) 1 и3 д) 1 и 2 3) Что бы легко разрезать большой кусок мыла достаточно иметь: а) острый нож б) крепкую нить в) зубило и молоток г) пилку д)шило
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) деформация 2) p = m / V. Значит, чем больше объем, тем меньше плотность. Следовательно, ответ б 3) во-первых, крепкую нить (иначе мыло будет очень трудно удержать на месте, я полагаю). во-вторых, что-то, имеющее достаточную остроту для резки. наиболее для этого, пожалуй, подойдет острый нож, ибо при помощи зубила и молотка получится, скорее, раскалывание этого мыла на части, а нам нужно, судя по всему, именно разрезать
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