Помогите пожалуйста решить уравнение!) x(x+1)(x-2)=2(x+1)(x-2)
Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение!) x(x+1)(x-2)=2(x+1)(x-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X( x + 1)(x - 2) - 2(x + 1)(x - 2) = 0 (x + 1)(x - 2)(x - 2) = 0 (x + 1)(x - 2)^2 = 0 Произведение равно 0,когда один из множителей равен 0,значит, x + 1 = 0 x = - 1 x - 2 = 0 x = 2 Ответ: x1 = - 1, x2 = 2.
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