В мешке лежат 2 белых и 5 черных шаров. какое наименьшее число шаров надо вынуть из ??ешка наугад, чтобы среди них обязательно оказались 2 шара одного цвета?

Математика

В мешке лежат 2 белых и 5 черных шаров. какое наименьшее число шаров надо вынуть из ??ешка наугад, чтобы среди них обязательно оказались 2 шара одного цвета?

Автор: Гость