В мешке лежат 2 белых и 5 черных шаров. какое наименьшее число шаров надо вынуть из ??ешка наугад, чтобы среди них обязательно оказались 2 шара одного цвета?
Математика
В мешке лежат 2 белых и 5 черных шаров. какое наименьшее число шаров надо вынуть из ??ешка наугад, чтобы среди них обязательно оказались 2 шара одного цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По факту 3,подобие теории вероятности
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