Нужно ли ставить слова в начальную форму чтобы узнать склонение
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Нужно ли ставить слова в начальную форму чтобы узнать склонение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно нужно. к примеру я люблю свою собаку. нач. ф. собака 1 склонение
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