Помогите пожалуйста!))))) Разложите на множители: а)25-у^2 б)a^2-6b+9b^2 в)36a^4-25а^2b^2 г)(x-7)^2-81.
Алгебра
Помогите пожалуйста!))))) Разложите на множители: а)25-у^2 б)a^2-6b+9b^2 в)36a^4-25а^2b^2 г)(x-7)^2-81.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)25-у^2 = (5-y)(5+y) б)a^2-6ab+9b^2=(a-3b)² в)36a^4-25а^2b^2= a²(6a-5b)(6a+5b) г)(x-7)^2-81=(x-7-9)(x-7+9) =(x-16)(x+2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для ремонта квартиры купили 6рулонов обоев.Когда потратили 28м обоев осталось еще20м.Сколько метров обоев было в каждом рулоне?
Физика
Современный нагревательный элемент представляет собой полосу специальной прово??ящей керамики длинной 20 см, шириной и толщиной 5 мм. Определите уд...
Английский язык
Помогите пожалуйста.Вот задание: Вместо того чтобы сказать " That is my book" мы можем сказать "That Book belongs to me" Измените следующие пре...
Математика
В мешке лежат 2 белых и 5 чёрных шаров.Какое наименьшее число шаров надо вынуть из мешка наугад, чтобы среди них обязательно оказались 2 шара одног...