Для ремонта квартиры купили 6рулонов обоев.Когда потратили 28м обоев осталось еще20м.Сколько метров обоев было в каждом рулоне?
Математика
Для ремонта квартиры купили 6рулонов обоев.Когда потратили 28м обоев осталось еще20м.Сколько метров обоев было в каждом рулоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 метров + 20 метров = 48 метров обоев в 6 рулонах 48 метров : 6 рулонов = 8 метров в 1 рулоне Ответ: 8 метров обоев было в каждом рулоне
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