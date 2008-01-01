Общие черты промышленности Великобритании и Италии

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Великобритания — высокоразвитая индустриальная страна. За последние 20 лет в английской экономике были проведены следующие преобразования: сокращен государственный сектор; снижены налоговые ставки с физических и юридических лиц; проведено дерегулирование экономики (с одновременным снижением государственных расходов) . Доля ВВП на душу населения 43 733 долл. (2008 г.) . ВВП в 2008 году (ППС) составил 2,228 трлн долл. По запасам энергоресурсов занимает 1-е место в Европе, являясь крупным производителем нефти и газа (добыча ведется на шельфе Северного моря самыми передовыми методами на платформах; в британском секторе сосредоточено ок. 1/3 достоверных запасов в Европе) и угля. Добыча нефти 124 млн т в 2000 году (основные месторождения Брент, Фортис) , газа 89,9 млрд. куб. м (эксплуатируется 17 месторождений, крупнейшие — Леман-Бенк, Брент, Моркэм) . British Petroleum и англо-голландская компания Royal Dutch/Shell входят в число лидеров в своем сегменте рынка. Исторически очень важная добыча каменного угля постоянно сокращается. В обрабатывающей промышленности приоритетом пользуются такие отрасли, как транспортное машиностроение (12,4% всего промышленного производства) , в т. ч. автомобилестроение (национальные компании и филиалы иностранных компаний Rover, Ford, Jaguar, Vauxhall, Pegeout-Talbot, Honda, Nissan, Toyota); судостроение; аэрокосмическая промышленность — третья в мире после США и Франции, производящая гражданские и военные самолеты (British Aerospace, Harrier, Tornado, Eurofighter), авиадвигатели «Роллс-Ройс », оборудование для европейского концерна Airbus Industry; пищевая промышленность (12,5% от всего производства) ; общее машиностроение: производство сельскохозяйственной техники и станков, включая производство текстильного оборудования (Великобритания — седьмой в мире производитель в мире станков) ; электроника и электротехника; компьютеры, процессоры и суперкомпьютеры (включая таких производителей, как IBM и Compaq); программное обеспечение; средства телекоммуникаций (волоконная оптика, радары и т. п.) ; медицинское оборудование; бытовая техника. Химическая промышленность дает 11% от всего производства. Это: фармацевтика (Великобритания — четвертый в мире производитель лекарств) ; агрохимия; парфюмерия; новые материалы и биотехнологии. Развитие современной промышленности Великобритании определяется уровнем развития высоких технологий. Великобритания обладает в Европе самым высоким научно-техническим потенциалом. Расходы на научно-исследовательские работы составляют свыше 2% ВВП в год, в том числе свыше 35% всех научно-исследовательских работ финансируется государством. Традиционно было важно текстильное машиностроение (приурочено к старым текстильным районам — Ланкашир, Йоркшир) . Старейшая отрасль английской промышленности — текстильная — в настоящее время утратила прежнее значение (главные районы производства хлопчатобумажной промышленности — Ланкашир, шерстяной — Йоркшир, трикотажной — Ист-Мидлендс, льняной — Северная Ирландия) . Крупная пищевкусовая промышленность (производство пищевых концентратов, кондитерских и табачных изделий, напитков (ок. 1/5 мирового экспорта алкогольных напитков, преимущественно шотландский виски и английский джин) . Сельскохозяйственное производство высокоинтенсивно, наполовину обеспечивает потребности страны в продовольствии. В сельском хозяйстве используется (2008 г. ) 77% территории страны. Главная отрасль сельского хозяйства — животноводство. Ей был нанесен существенный урон в конце 1990-х годов эпидемиями бешенства коров (губчатого энцефалита) и ящура. Ок. 1/3 пашни занято под зерновыми, преимущественно пшеница и ячмень. Главные земледельческие районы — Восточная и Юго-Восточная Англия.