Решить поэтапно (х-11.7)=2×(177-х-7.5)
Математика
Решить поэтапно (х-11.7)=2×(177-х-7.5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-11.7)=2*(177-x-7.5) x-11.7=354-2x-15 3x=354-15+11.7 3x=339+11.7 3x=350.7 x=116.9
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