Описание Сахарова из рассказа 13 подвигов Геракла

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Характеристика героя произведения. Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека I. Характеристика героя произведения Проверка домашнего задания По составленным дома цитатным планам предложим двум ученикам рассказать о товарищах главного героя рассказа Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» . Третий ученик напишет план на доске. Автор рассказывает о нескольких одноклассниках главного героя. Это Сахаров, Шурик Авдеенко и Алик Комаров. Сахаров — отличник. Даже во время смеха он старается не перестать быть отличником. Рассказчик говорит о нем так: «— Правильный, — кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном, добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие» . Шурик Авдеенко учится плохо. Когда учитель смеется над ним, называя «черным лебедем» , Авдеенко «сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи» . У него угрюмое загорелое лицо, он длинный и нескладный. Шурик даже не радуется, когда ему наконец делают укол. Рассказчик называет его «самым мрачным человеком нашего класса» . Больше всех укола боится Алик Комаров. Алика на самом деле зовут Адольф, но началась война, мальчика стали дразнить, и он на тетради написал «Алик» . Он «тихий и скромный ученик» . Рассказчик говорит о нем: «Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка — держать руки на промокашке, от которой я его никак не мог отучить» . Во время того, как Алику делают укол, у него на лице выступают веснушки. Он рыжеватый, и рассказчик думает о том, что мальчика, наверное, дразнили бы рыжим, если бы в классе не было настоящего рыжего. Каждый герой этого рассказа запоминается надолго, потому что автор выделяет главные, основные черты внешности и характера героя, и делает на них акцент, подчеркивая несколько раз угрюмость Авдеенко, благополучие Сахарова и скромность и незаметность Алика. — Каким вы представляете главного героя? Главный герой рассказа — это сам рассказчик, поэтому в тексте нет его портрета. Ученики могут сами вообразить его внешность и рассказать о качествах характера и увлечениях героя.