Какая последняя экологическая катастрофа была в мире

Окружающий мир
Какая последняя экологическая катастрофа была в мире
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разлитие красного шлама из резервуара глиноземного завода на западе Венгрии. Это произошло 4 октября.
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