Помогите пожалуйста! ! ! Задание #1

Русский язык
Помогите пожалуйста! ! ! Задание #1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все кроме клюква и люстра
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