Из 64 кубиков составели один большой куб. Синей краской покрасили 5 граней большого куба. Назави количество маленьких кубиков с тремя синеми гранями.

Математика

Из 64 кубиков составели один большой куб. Синей краской покрасили 5 граней большого куба. Назави количество маленьких кубиков с тремя синеми гранями.

Автор: Гость