Найдите величины внешних углов треугольника: один из углов которого равен 30°,а др??гой 80°

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Сумма всех углов в треугольнике 180 градусов следовательно 3 угол равен 70 градусам. Внешний угол находим по формуле: 180 градусов - угол смежный с ним. то есть в треугольнике с углом 30 градусов, внешний угол будет 150 градусов. 80 градусов- внешний угол 100 градусов 70 градусов-110 градусов Еще на заметку внешний угол равен сумме д вух других углов, не смежных с ним