Какой вид подчинительной связи (согласование , управление, примыкание)? проснувши??ь поутру, свое обыкновение

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Какой вид подчинительной связи (согласование , управление, примыкание)? проснувши??ь поутру, свое обыкновение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проснувшись поутру-  примыкание, свое обыкновение - согласование
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