Какой вид подчинительной связи (согласование , управление, примыкание)? проснувши??ь поутру, свое обыкновение
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Какой вид подчинительной связи (согласование , управление, примыкание)? проснувши??ь поутру, свое обыкновение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проснувшись поутру- примыкание, свое обыкновение - согласование
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