План история пугачевского бунта

Литература
План история пугачевского бунта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке существует, как реальный мир, так и сказочный. 2) Герой сказки, сталкивается с испытаниями, которые он все таки проходит.  3)Герою часто помогает его друг или товарищ, или какое - либо существо.  4)Практически во все сказках, героя одаривают волшебным предметом, который выполняет какую - либо функцию или вызывает того, кто поможет. 5) Герой (в русских сказках) может быть любого пола. 6) В сказке имеется как сюжет, так и намек.
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