План история пугачевского бунта

Гость: Гость:

В сказке существует, как реальный мир, так и сказочный. 2) Герой сказки, сталкивается с испытаниями, которые он все таки проходит. 3)Герою часто помогает его друг или товарищ, или какое - либо существо. 4)Практически во все сказках, героя одаривают волшебным предметом, который выполняет какую - либо функцию или вызывает того, кто поможет. 5) Герой (в русских сказках) может быть любого пола. 6) В сказке имеется как сюжет, так и намек.