Найдите все натуральные значения х, при которых верно неравенство Х/7 lt;16/35.

Математика
Найдите все натуральные значения х, при которых верно неравенство Х/7 lt;16/35.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7.4 < X < 8.2 Ответ: 8 2) 12 < X < 19.65  Ответ: 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 
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