Напишите уравнение касательной к графику y=cos x/2 в точке с абсциссой равной pi/2
Математика
Напишите уравнение касательной к графику y=cos x/2 в точке с абсциссой равной pi/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производная равна - 1/2sinx/2 найдем ее значение в точке pi/2. получаем - 1/2 sinpi/2/2 = -1/2 sin pi/4 = - корень из двух / на 4 находим значение функции в точке pi/2 cos pi/2/2 = cos pi/4 = корень из двух делить на два. подставляем в уравнение касательной.....корень из 2/2 - корень из 2/4 x( X- pi/2)
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