Ребяяяятааа. Помогите.Назовите красные и бурые водоросли пожалуйстааа

Биология
Ребяяяятааа. Помогите.Назовите красные и бурые водоросли пожалуйстааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красные  - богряки, бурые - ламинария.
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