Вы грузовой автомобиль израсходовал за весь путь 386 литров горючего То у него в ба??е осталось 159 литров в действительности после этой поездки осталось 209 литров горючего Сколько литров горючего было израсходовано в поездке?
Математика
Вы грузовой автомобиль израсходовал за весь путь 386 литров горючего То у него в ба??е осталось 159 литров в действительности после этой поездки осталось 209 литров горючего Сколько литров горючего было израсходовано в поездке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
386 + 159 = 545 литров горючего было в баке у грузовика 545 - 209 = 336 литров горючего было израсходовано грузовиком во время поездки
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Whats diferent? look at the picture on page 24 in the Student is Book ( part one) for two minutes. Now look at this picture . напишите пж ответ
Математика