Вы грузовой автомобиль израсходовал за весь путь 386 литров горючего То у него в ба??е осталось 159 литров в действительности после этой поездки осталось 209 литров горючего Сколько литров горючего было израсходовано в поездке?

Математика

Вы грузовой автомобиль израсходовал за весь путь 386 литров горючего То у него в ба??е осталось 159 литров в действительности после этой поездки осталось 209 литров горючего Сколько литров горючего было израсходовано в поездке?

Автор: Гость