Найдите значение частного корень из 8 деленое на корень из 50
Математика
Найдите значение частного корень из 8 деленое на корень из 50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.4 т.к корни нацело не берутся загони под общий прото корень из 8/50 , откуда корень из 0.16 который берётся нацело и равен 0.4. Иногда лучше не выносить, ведь корень можно просто сделать общим.
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