После того как на молочный завод отправили 750 л молока осталось ещё 3 бидона с моло??ом по 30 л в каждом.сколько литров молока было сначала.

Математика

После того как на молочный завод отправили 750 л молока осталось ещё 3 бидона с моло??ом по 30 л в каждом.сколько литров молока было сначала.

Автор: Гость