После того как на молочный завод отправили 750 л молока осталось ещё 3 бидона с моло??ом по 30 л в каждом.сколько литров молока было сначала.

Математика
После того как на молочный завод отправили 750 л молока осталось ещё 3 бидона с моло??ом по 30 л в каждом.сколько литров молока было сначала.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3•30=90(л)- в трех бидонах 750+90=840(л)
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