Привет. Можете-ли вы найти значение выражения в номере 1214?
Математика
Привет. Можете-ли вы найти значение выражения в номере 1214?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (х-9)/4 +2= (-7-9)/4+2= -16/4 +2=-4+2= -2 2) (3х+4)/2-8=(3*6+4)/2-8=11-8=3 3) (7-2х)/3+6=(7-2(-4))/3+6=5+6=11 4)10-(8х+9)/7=10-(8*5+9)/7=10-7=3
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