ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ Сравните климат полуостровов Калифорния и Флорида, расположенных в пределах тропического климатического пояса и ответьте на вопросы: 1.Географическое положение Калифорнии и Флориды 2.П...

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1.Флорида-полуостров на юго-востоке Северной Америки и относится к территории штата Флорида Соединённых Штатов Америки. 2.Тропический пояс занимает полуостров Калифорния, Мексиканское нагорье, юг Флориды. Здесь постоянно господствуют тропические воздушные массы. На востоке климат влажный и жаркий с высокими температурами в течение года и большим количеством осадков (более 2000 мм в год) . В центральной части Мексиканского нагорья климат континентальный: засушливый и с незначительным количеством осадков (до 200 мм в год) . Полуостров Калифорния и тихоокеанское побережье отличаются довольно высокой относительной влажностью, но малым количеством осадков. Это связано с влиянием холодного Калифорнийского течения. Субэкваториальный пояс расположен на крайнем юге материка и занимает наименьшую площадь среди климатических поясов Северной Америки. Его отличает господство тропических масс зимой, экваториальных - летом. В течение всего года держатся высокие температуры (+27 °С) , выпадает большое количество осадков (свыше 2500 мм в год). 3.Климат тропический и субтропический. Средние температуры января 18-27°C, июля 7-10°C;