Класс пресмыкающиеся внешнее и внутреннее строение ящерицы

Гость: Гость:

1. Покровы тела - сухая кожа, покрытая роговыми чешуями, на концах пальцев - роговые когти (помогают при лазании) 2. Скелет - похож на скелет земноводных, но имеется шесть шейных позвонков (обеспечивают подвижность головы), к грудным позвонкам (сзади) и грудине (спереди) прикрепляются ребра, образуя грудную клетку 3. Дыхательная система - кожного дыхания - нет; лёгкие имеют более ячеистое строение (для увеличения площади газообмена) 4. Кровеностная система - как у земноводных ; сердце трехкамерное, но в желудочке имеется неполная перегородка 5. Пищеварительная, выделительная и нервная системы - по строению сходны с соответствующими системами у земноводных 6. Размножение - раздельнополые организмы, оплодотворение внутреннее ;самка откладывает яйца, содержащие запас питательных веществ для зародыша (желток) и покрытые плотной кожистой оболочкой