Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 5 кг олова и при дальнейшем его охлаждении до температуры 32 С
Физика
Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 5 кг олова и при дальнейшем его охлаждении до температуры 32 С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура кристаллизации олова равна 232 градуса. Лямбда олова = 59000 дж/кг. 59000 * 5кг = 295000 дж с = 230 дж/кг*с следовательно 5* 230 = 1150 дж 1150 + 295000 = 296150 дж ответ: 296150
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ Сравните климат полуостровов Калифорния и Флорида, расположенных в пределах тропического климатического п...
Русский язык
Напишите мини сочинение на тему "Зимние чудеса". С помощью слов: красивый, чудесный лес; глубокие чистые сугробы; кружевные белые снежинки; пушисты...
Английский язык