Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 5 кг олова и при дальнейшем его охлаждении до температуры 32 С

Физика
Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 5 кг олова и при дальнейшем его охлаждении до температуры 32 С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура кристаллизации олова равна 232 градуса. Лямбда олова = 59000 дж/кг. 59000 * 5кг = 295000 дж  с  = 230 дж/кг*с следовательно 5* 230 = 1150 дж   1150 + 295000 = 296150 дж ответ: 296150
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