10 ВОПРОСОВ,которые я мог бы задать РОБИНЗОНУ КРУЗО и ПЯТНИЦЕ.

Гость: Гость:

1)Что было для тебя самым страшным когда ты оказался на острове?2) Почему тебе не нужно было золото на острове? 3) Какие полезные вещи ты научился делать для себя? 4)Сколько лет было тебе, когда ты впервые отправился в морское путешествие? 5)Ты потерпел кораблекрушение и волной был выброшен на остров. Где ты провел первую ночь? 6) Откуда на необитаемом острове у тебя появились рабочие инструменты и ружье? 7) Каких животных взял с корабля ты? 8) Как ты доставил продукты и вещи с корабля на берег? 9) В какой одежде ходил ты? 10) Сколько лодок построил ты?Р.Крузо