Найдите значение выражения (853/5-426/25);5,4 ответ срочно надо плиз

Математика
Найдите значение выражения (853/5-426/25);5,4 ответ срочно надо плиз
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Ответ получается приблизительно 28,437.
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