Помогите написать сочинение на тему" впечатление от прочитанной повести собачье ??ердце" хотябы как начать?
Литература
Помогите написать сочинение на тему" впечатление от прочитанной повести собачье ??ердце" хотябы как начать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши в тезисе мол понравилось, правдивостью и отображением человеческой сущности, мол животные лучше и т д
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