Помогите написать сочинение на тему" впечатление от прочитанной повести собачье ??ердце" хотябы как начать?

Литература
Помогите написать сочинение на тему" впечатление от прочитанной повести собачье ??ердце" хотябы как начать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши в тезисе мол понравилось, правдивостью и отображением человеческой сущности, мол животные лучше и т д 
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