Помогите упростить: (х-2y)^2-(x+2y)^2

Алгебра
Помогите упростить: (х-2y)^2-(x+2y)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это формулы сокращенного умножения: x^2-4xy+4y^2-x^2+4xy+4y^2 сокращаем: 4y^2+4y^2=8y^2 Как то так)
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