Какие слова получатся,если произнести данные слова в обратном порядке:Рай,Ай,Люк,??рап,Лоб.
Русский язык
Какие слова получатся,если произнести данные слова в обратном порядке:Рай,Ай,Люк,??рап,Лоб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яр , я , - , пара , боль. на счёт последнего не уверенна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: первые мореплаватели покидая сушу ориентировались по очертаниям берегов по форме облаков и в...
Физика
1.При равномерном подъеме груза массой 10 кг на высоту 3 м была совершена работа 600дж. Чему равен КПД используемого механизма. 2.Найдите работу ...
Русский язык
Спиши раскрывая скобки не мог , не накажет не найду не дошли не подршли не пойти не остановят не починишь не доумеваем не рвнивать не играть не год...