Пассажир едущий в железнодорожном вагоне заметил что встречный состав прошел мимо окна за 9 секунд . определите длину встречного состава если оба поезда двигались со скоростью 50 км в час
Математика
Пассажир едущий в железнодорожном вагоне заметил что встречный состав прошел мимо окна за 9 секунд . определите длину встречного состава если оба поезда двигались со скоростью 50 км в час
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Гость:
1620 метров ......,.....
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