Пассажир едущий в железнодорожном вагоне заметил что встречный состав прошел мимо окна за 9 секунд . определите длину встречного состава если оба поезда двигались со скоростью 50 км в час

Математика

Пассажир едущий в железнодорожном вагоне заметил что встречный состав прошел мимо окна за 9 секунд . определите длину встречного состава если оба поезда двигались со скоростью 50 км в час

Автор: Гость