Объясни выбор окончаний прилагательных глаголов.Укажи падеж помогите пж)) Вот и опять весна!Весело пылает весеннее солнце,звенит капель.На синем-синем небе ни облачка.Пенятся,булькают,перекликаются друг с другом весенние ручь...

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Объясни выбор окончаний прилагательных глаголов.Укажи падеж помогите пж)) Вот и опять весна!Весело пылает весеннее солнце,звенит капель.На синем-синем небе ни облачка.Пенятся,булькают,перекликаются друг с другом весенние ручьи и уносят далеко-далеко лёгкие ребячьи

Автор: Гость