Объясни выбор окончаний прилагательных глаголов.Укажи падеж помогите пж)) Вот и опять весна!Весело пылает весеннее солнце,звенит капель.На синем-синем небе ни облачка.Пенятся,булькают,перекликаются друг с другом весенние ручь...

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Объясни выбор окончаний прилагательных глаголов.Укажи падеж помогите пж)) Вот и опять весна!Весело пылает весеннее солнце,звенит капель.На синем-синем небе ни облачка.Пенятся,булькают,перекликаются друг с другом весенние ручьи и уносят далеко-далеко лёгкие ребячьи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синем окончание ем тварительный падеж. весенние именительный падеж. легкие именительный падеж.Весеннее именительный падеж
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