Помогите! Что означает данное устойчивое выражение: Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить

Гость: Гость:

Сказать так — значит моментально избавиться от нечистого, считали древние люди. Сейчас, произнося эти два слова, мы, конечно, не вспоминаем о дьяволе. Не думая о том, что таким образом оплевываем врага человеческого. Но прежде считалось именно так. Более того: «Тьфу-тьфу!» — лишь осколок более пространных оборотов, где «объект оплевывания» назывался без обиняков: «Тьфу ты, дьявол!», «Тьфу ты, черт возьми!», «Тьфу ты, пропасть!».