Для Изготовления Одной Салфетки Необходимо 4/5 хлопчатобумажной ткани.Сколько ткани понадобится для изготовления 10 салфеток?
Математика
Для Изготовления Одной Салфетки Необходимо 4/5 хлопчатобумажной ткани.Сколько ткани понадобится для изготовления 10 салфеток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости если не верно но помоему 40/50 еще раз говорю прости если не верно.
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