Утро было чудесное.свежий пушистый снег укрыл землю.лес был мохнатый ,белый,а над ??им синело прозрачное зимнее небо. мы осматривали на снегу ночные следы зверей.сначала ставь # над словами командирами для имен прилагательных....
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Утро было чудесное.свежий пушистый снег укрыл землю.лес был мохнатый ,белый,а над ??им синело прозрачное зимнее небо. мы осматривали на снегу ночные следы зверей.сначала ставь # над словами командирами для имен прилагательных.найди слово которое по значению похоже на имя прилагательное но им не является.укажи над ним части речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро# было чудесное(прилаг). Cвежий(прилаг) пушистый(прилаг) снег# укрыл землю. Лес# был мохнатый(прилаг) ,белый(прилаг),а над ним синело прозрачное(прилаг) зимнее(прилаг) небо#. Мы осматривали на снегу ночные(прилаг) следы# зверей. Синело - глагол...
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