Утро было чудесное.свежий пушистый снег укрыл землю.лес был мохнатый ,белый,а над ??им синело прозрачное зимнее небо. мы осматривали на снегу ночные следы зверей.сначала ставь # над словами командирами для имен прилагательных....

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Утро было чудесное.свежий пушистый снег укрыл землю.лес был мохнатый ,белый,а над ??им синело прозрачное зимнее небо. мы осматривали на снегу ночные следы зверей.сначала ставь # над словами командирами для имен прилагательных.найди слово которое по значению похоже на имя прилагательное но им не является.укажи над ним части речи.

Автор: Гость