Преступление и наказание Дайте аргументированный ответ на вопрос "Почему теори?? Раскольникова терпит крушение; дело в его личных качествах или в несостоятельности самой теории"?
Литература
Преступление и наказание Дайте аргументированный ответ на вопрос "Почему теори?? Раскольникова терпит крушение; дело в его личных качествах или в несостоятельности самой теории"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теория терпи крушения потому что Родион сам себя настраивает на это. всегда ему кажется что его поймают или уже ищут. и у него не было теорию всё происходит спонтанно
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