1.При равномерном подъеме груза массой 10 кг на высоту 3 м была совершена работа 600дж. Чему равен КПД используемого механизма. 2.Найдите работу которую можно совершить с помощью механизма если его КПД 80%, а полезная работа д...

Физика
1.При равномерном подъеме груза массой 10 кг на высоту 3 м была совершена работа 600дж. Чему равен КПД используемого механизма. 2.Найдите работу которую можно совершить с помощью механизма если его КПД 80%, а полезная работа должна составлять 960 Дж. Помогите пожалуйста! Даю 30 баллов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По первому вопросу: Полезная работа была совершена Ап = m*g*H = 10 * 10 * 3 = 300 Дж Затраченная работа дана по условию Аз = 600 Дж Делим полезную на затраченную: кпд = Ап / Аз = 300 / 600 = 0,5, или если в процентах, то 50% -- это ответ По второму: Формула та же: кпд = Ап / Аз. Но в данном случае нам даны кпд и полезная. Значит затраченная из этой формулы выразится так: Аз = Ап / кпд = 960 / 0,8 = 1200 Дж -- это ответ
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