Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: первые мореплаватели покидая сушу ориентировались по очертаниям берегов по форме облаков и волн и конечно по звездам

Гость: Гость:

Кто? мореплаватели - подлежащее Что делали? ориентировались - сказуемое ориентировались когда? Покидаю сушу - обстоятельство ориентировались по чём? по очертаниям берегов по форме облаков и волн - даполнение мореплаватели какие? первые - определение ориентировались когда? покидая сушу - обстоятельство