Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: первые мореплаватели покидая сушу ориентировались по очертаниям берегов по форме облаков и волн и конечно по звездам
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Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: первые мореплаватели покидая сушу ориентировались по очертаниям берегов по форме облаков и волн и конечно по звездам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто? мореплаватели - подлежащее Что делали? ориентировались - сказуемое ориентировались когда? Покидаю сушу - обстоятельство ориентировались по чём? по очертаниям берегов по форме облаков и волн - даполнение мореплаватели какие? первые - определение ориентировались когда? покидая сушу - обстоятельство
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