Почему слова дважды и двое разные части речи докажите
Русский язык
Почему слова дважды и двое разные части речи докажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двое - это количественное числительное Дважды - это наречие разряда меры и ступени Объяснение: они отвечают на разные вопросы - Вопрос числительного сколько? - Вопрос наречия в какой степени
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