Образуйте слова с уменшительно ласкательным значением и запишите их в такой посл??довательности с суффиксом ек ик чик горох птенец квадрат кружок кувшин мешок костюм порог коробль телефон пашют огуреч барабан шалаш вагон мяч мо...

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Образуйте слова с уменшительно ласкательным значением и запишите их в такой посл??довательности с суффиксом ек ик чик горох птенец квадрат кружок кувшин мешок костюм порог коробль телефон пашют огуреч барабан шалаш вагон мяч молоток графин чулок чветок

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