Образуйте слова с уменшительно ласкательным значением и запишите их в такой посл??довательности с суффиксом ек ик чик горох птенец квадрат кружок кувшин мешок костюм порог коробль телефон пашют огуреч барабан шалаш вагон мяч мо...

Русский язык
Образуйте слова с уменшительно ласкательным значением и запишите их в такой посл??довательности с суффиксом ек ик чик горох птенец квадрат кружок кувшин мешок костюм порог коробль телефон пашют огуреч барабан шалаш вагон мяч молоток графин чулок чветок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мешокчик костюмчик порожик кораблик телефончик огуречик барабанчик шалашик горошик птенечик квадратик кружочек кувшинчик вагончик мячик молоточик графинчик чулочик цветочик
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