Напишите мини сочинение на тему "Зимние чудеса". С помощью слов: красивый, чудесный лес; глубокие чистые сугробы; кружевные белые снежинки; пушистые сугробы; облака снежной пыли; морозная тишина; морозные узоры на окне; снег сы...
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Напишите мини сочинение на тему "Зимние чудеса". С помощью слов: красивый, чудесный лес; глубокие чистые сугробы; кружевные белые снежинки; пушистые сугробы; облака снежной пыли; морозная тишина; морозные узоры на окне; снег сыпался, как стеклянный дождь; королева сосна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый день к нам пришёл сегодня. Чудесный лес, покрытый сугробами выглядел очень изумительно. Но глубокие чистые сугробы не давали подойти даже к дому. Кружевные белые снежинки все куда-то спешили падать, но делали это очень красиво. Пушистые сугробы с каждым днём становились все больше и больше. Облака снежной пыли накрыли весь лес. И наступила морозная тишина. Снежок красиво таял у меня на окне и рисовал морозные узоры на окне. В лесу снег сыпался, как стеклянный дождь. Но Королёва сосна стояла без снега и мер зла.
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