Почему мы пишем на площадке но на площади
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Почему мы пишем на площадке но на площади
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадка-1 склонения, на площадке- предложный падеж, окончание "Е". площадь-3 склонения, на площади-предложный падеж, окончание "И",
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