Помогите сделать упр 6) как читать эти слова.

Английский язык
Помогите сделать упр 6) как читать эти слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чеп 2. Ланч 3. Бенч 4. Чатти 5. Чанки 6. Чат 7. Тренч 8. Кранч-кранч (кажется)
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