Найдите значение квадратичной функции у=5х²+2х-7 При х=1 и -2
Математика
Найдите значение квадратичной функции у=5х²+2х-7 При х=1 и -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При х=1, у=0 при х=-2, у=9
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