ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУУУЙСТА!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Значения функции е^x равно сходящейся су??ме бесконечного ряда: e^x=1+x/1!+x^2/2!+x^3+...+x^n/n!+... Получиту рекуррентную формулу для слагаемых.
Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУУУЙСТА!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Значения функции е^x равно сходящейся су??ме бесконечного ряда: e^x=1+x/1!+x^2/2!+x^3+...+x^n/n!+... Получиту рекуррентную формулу для слагаемых.
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