Букет стоит из 4 нарцисов 5 тюльпанов и нескольких гвоздик .Тюльпанов гвоздик в 3 раза больше чем нарцисов сколько гвоздик в букете

Математика

Букет стоит из 4 нарцисов 5 тюльпанов и нескольких гвоздик .Тюльпанов гвоздик в 3 раза больше чем нарцисов сколько гвоздик в букете

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