Найдите значение разности: а) 1-8/15 б) 3-2/11 в) 4-3 4/9
Математика
Найдите значение разности: а) 1-8/15 б) 3-2/11 в) 4-3 4/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 7/15 б) 31/11 в) 5/9
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