Обяснить слово пасмурно

География
Обяснить слово пасмурно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пасмурной - словарное слово если не ошибаюсь конечно. а так пасмурно, когда тучи на небе ходят))
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