Сравните 2) |30|и|-50| 4) |-2/3|и|-1/2|
Математика
Сравните 2) |30|и|-50| 4) |-2/3|и|-1/2|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/30/ И /-50/= 30 И 50= 30<50 А вот последнее не знаю. Прости
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