Найдите значение выражения 0,7*(-10)-4*(-10)2-63
Алгебра
Найдите значение выражения 0,7*(-10)-4*(-10)2-63
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,7*(-10)-4*(-10)*2-63 = -7+40*2-63 = -7+80-63 = -70+80 = 10
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